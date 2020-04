Horoscop. Caracteristici Taur. Adevărurile despre această zodie

12:20

eMAG reduceri. Magazinul online emag.ro continua sa vanda masti de protectie fara adaos comercial. Daca initial pretul unui set de 50 de masti de unica folosinta a fost 250 de lei, el a coborat acum pana la 118,15 lei, fiind asadar redus cu mai mult de 50%. "Avand in vedere perioada grea prin care trecem cu totii si pentru ca este un produs de care oricine are nevoie in acest moment, dar care se gaseste foarte greu, am decis sa-l vindem fara adaos comercial", au anuntat reprezentantii magazinul...