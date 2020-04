Klaus Iohannis, noi precizări pentru români! Ce este foaia comună de parcurs şi cum ne va afecta vieţile

11:00

După Suceava, orașul Botoșani a devenit noul focar de SARS-CoV-2 din România! Aproape 200 de cadre medicale din cadrul Spitalului Județean Botoșani au fost depistate pozitiv cu noul coronavirus. Autoritățile se gândesc să schimbe conducerea unității medicale cu una militară.