INTERVIU Ciprian Mirea, Huawei România, despre noua serie P40 şi magazinul de aplicaţii AppGallery

Cu puţin timp înainte de publicarea review-ului pentru noul P40 Pro, am stat de vorbă cu Ciprian Mirea, Head of Trade Marketing & Ecosystem Business Development în cadrul Huawei Consumer Business Group. Am analizat care sunt noutăţile aduse de seria P40, decizii de marketing cu privire la aceasta, precum şi care sunt planurile pentru magazinul de aplicaţii AppGallery.

