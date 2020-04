Valabilitatea voucherelor de vacanță extinsă ar putea fi extinsă pentru anul 2021

13:10

De la ultima informare transmisă de Grupul de Comunicare Strategică, au fost înregistrate alte 386 de noi cazuri de îmbolnăvire. Până joi, 23 aprilie, pe teritoriul României au fost confirmate 10.096 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 2478 au fost declarate vindecate și externate. Totodată, până […] The post Bilanț coronavirus, 23 aprilie. Numărul persoanelor infectate a ajuns la 10.096 appeared first on Cancan.ro.