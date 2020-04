Daniel Tudorache, primarul Sectorului 1: ”Puneți capăt concursului de jefuit cetățenii prin amenzi aberante!”

17:20

Un bebeluș de numai cinci luni a fost transportat cu elicopterul la Spitalul din Craiova, după ce s-a înecat cu lapte. Potrivit primelor informații, bebelușul din Târgu-Jiu a fost hrănit, apoi culcat pe spate, dar – în timpul somnului – s-a înecat. Bebelușul a fost resuscitat la Spitalul din Târgu-Jiu, iar apoi transferat la Spitalul