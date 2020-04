Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de 24 aprilie 2020. Scorpionii pot pierde încrederea partenerului

17:20

Sindicatul Național al Polițiștilor de Penitenciare a anunțat, joi, pe Facebook, că numărul persoanelor infectate cu noul coronavirus din penitenciarul Jilava. Numărul cazurilor pozitive a ajuns la patru, toți fiind angajați. Potrivit documentului sindicatului, în prezent că niciunul dintre cei 497 de deținuți care au interacționat cu polițistul considerat pacientul 0 nu este infectat cu […] The post Situația de la penitenciarul Jilava se înrăutățește. Numărul angajaților infectați cu noul coronavirus a urcat la patru appeared first on Cancan.ro.