Primărița din Las Vegas stârnește furia în SUA: ”Aici nu e China, e Nevada! Vreau ca oamenii să…”

Deşi o veche superstiţie din popor spune că ouăle roşii de Paşte pot rezista un timp îndelungat, lucrurile nu stau deloc aşa. Trebuie să aveţi mare grijă la cât timp după Paşte le mâncaţi, pentru că riscaţi să vă faceţi rău. Când expiră ouăle de Paşte Prin fierbere, stratul natural protector al ouălor se pierde, […] The post Când expiră, de fapt, un ou fiert și la cât timp îl poți mânca după Paște fără să nu ți se facă rău appeared first on Cancan.ro.