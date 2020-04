Trebuie sau nu trecută ora în declarația pe propria răspundere. Detaliul observat de puțini

23:00

Polițiștii din Ilfov au recuperat, joi, un tablou echivalat la 100.000 de euro, furat, cu trei luni în urmă, din vila de la Snagov a fostului primar al Sectorului 5, Marian Vanghelie. Concret, polițiștii au descins într-o locuință din cartierul bucureștean Ferentari, unde existau indicii că ar exista unele bunuri furate din casa lui fostul […] The post Tabloul furat de 100.000 de euro al lui Marian Vanghelie a fost recuperat. Unde se afla opera de artă appeared first on Cancan.ro.