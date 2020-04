COVID-19. O tânără care abia născuse a murit! Nu a apucat să-și țină copilul în brațe!

07:50

Izolarea la domiciliu vine ”la pachet” și cu un alt mare dezavantaj, nu doar cu lipsa interacțiunii sociale sau a efortului fizic. Medicii accentuează și asupra faptului că oamenii pot avea deficit de vitamina D din cauza lipsei prelungite de expunere la soare. În astfel de condiții, specialiștii recomandă suplimentele de vitamina D în perioada […] The post Ce vitamină recomandă medicii persoanelor aflate în izolare la domiciliu din cauza pandemiei. ”Vă menține mușchii sănătoși” appeared first on Cancan.ro.