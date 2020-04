Prăpăd în China, imagini ireale! Casă dezmembrată de o furtună și o tornadă VIDEO

09:30

Starea de urgență s-a prelungit cu încă 30 de zile în România, prin decret prezidențial, însă Klaus Iohannis a vorbit despre relazarea măsurilor restrictive, în funcție de evoluția pandemiei la nivel național, după dat de 15 mai. Până atunci, însă, distanțarea socială trebuie respectată, iar restaurantele, cluburile și cafenelele sunt închise. Un bărbat din Tîrgu […] The post Ce a văzut un bărbat într-un McDonald’s din Târgu Mureș, în plină stare de urgență: „Am fost surprins să văd că erau…” appeared first on Cancan.ro.