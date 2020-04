Portal cu informaţii ştiinţifice despre COVID-19, lansat de UEFISCDI şi Societatea Română de Bioinformatică

11:50

Actorul american Michael O'Keefe s-a născut la 24 aprilie 1955 în Mount Vernon, New York, conform michaelokeefe.com. Este primul dintre cei şapte copii ai Stephanie şi ai lui Raymond Peter O'Keefe, tatăl său fiind profesor de Drept la Universitatea din Fordham.A învăţat la Liceul Mamaroneck, din New York, după care s-a înscris la cursurile Academiei Americane de Arte Dramatice din Manhattan.A debutat pe marele ecran în drama "Gray Lady Down", din 1978. Anul următor, a făcut, probabil, rolul carierei sale, în drama "The Great Santini", regizată de Lewis John Carlino. Astfel, interpretarea personajului Ben Meechum i-a adus, în 1981, singura nominalizare la Oscar, categoria Cel mai bun actor în rol secundar, potrivit oscars.org. Pentru acelaşi rol, a fost nominalizat la Globurile de Aur, categoria Cel mai bun debut masculin într-un film.A fost Danny Noonan în spumoasa comedie "Caddyshack" din 1980. A urmat rolul Philip Caputo din miniseria "A Rumor of War", difuzată de reţeaua CBS. A deţinut rolul principal în drama canadiană "Split Image", din 1982, apoi în comedia romantică "The Slugger's Wife", alături de Rebecca De Mornay.A jucat alături de actori celebri precum Tommy Lee Jones ("Nate and Hayes"), George Clooney ("Michael Clayton") şi Jack Nicholson ("Ironweed" şi "The Pledge").În 2018, a făcut parte din distribuţia comediei "Instant Family", cu Mark Wahlberg şi Rose Byrne în rolurile principale.Între 1993 şi 1995, a intrat în pielea personajului Fred din serialul "Roseanne", difuzat de ABC, probabil cel mai cunoscut rol al său de pe micul ecran. A mai făcut parte din distribuţiile serialelor "Against the Law", difuzat de Fox între 1990-1991 şi "Middle Ages", difuzat de CBS în 1992.A avut apariţii episodice în seriale celebre precum "M*A*S*H", "Law & Order" şi "Saving Grace". În 2019, a putut fi urmărit în două episoade ale serialului "The Enemy Within", producţie NBC, ca Paul Backus.A jucat şi pe scena teatrelor de pe Broadway, în piese precum: "Side Man", distinsă în 1999 cu Premiul Tony pentru Cea mai bună piesă; "Mass Appeal" sau "Reckless", potrivit michaelokeefe.com.A fost căsătorit cu interpreta de blues Bonnie Raitt din 1991 până în 1999, când au divorţat. Din 2011, este căsătorit cu actriţa Emily Donahoe, cu care are un copil, potrivit imdb.com. AGERPRES (Documentare - Horia Plugaru, editor: Cerasela Bădiţă) Sursa foto: imdb.com