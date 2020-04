Povestea răvăşitoare a unei familii cunoscute: “După 8 zile de comă, am aflat că mama şi tata au murit de coronavirus”

10:10

Surprizele se țin lanț chiar și în timpul stării de urgență decretate pe teritoriul României, iar un bărbat din Iași a avut parte de o întîlnire neașteptată pe care nu o va uita multă vreme. Tocmai ieșise pe stradă atunci când a observat o bătrână care își plimba animalul de companie. Numai că, după ce […] The post Un bărbat din Iași a avut parte de o întâlnire-surpriză în timpul stării de urgență: ”Uite o nebună care și-a luat…” appeared first on Cancan.ro.