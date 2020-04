Caz halucinant petrecut la Constanţa! Un preot a ignorat toate regulile şi a ţinut slujbă. Ce a păţit apoi

11:20

FCSB a realizat scorul celei de-a cincea runde în cadrul campionatului „eLiga 1" la FIFA20, cel mai popular simulator de fotbal din lume. „Roș-albaștrii" s-au impus cu scorul de 10-2 în fața molodvenilor de la Poli Iași. Singurele formații care au reușit victorii pe linie în cele cinci runde ale competiției organizate de Liga Profesionistă […]