Anunțul făcut de Ministrul Sănătății. O epidemie face ravagii în România: ”Sunt 20.000 de îmbolnăviri și 64 decese”

UEFA a decis. Comitetul Executiv al UEFA a decis să păstreze dennumirea turneului final al Campionatului European care se va desfășura anul viitor ca „EURO 2020!" „Desfăşurarea turneului final EURO 2020 a fost afectată de consecinţele pandemiei, astfel că UEFA decisese […]