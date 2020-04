Doliu în lumea filmului! A murit Mircea Mureșan, răpus de o boală gravă

11:40

Telespectatorii au urmărit cu sufletele la gură și sezonul al treilea al emisiunii "Asia Express", iar câștigătorii au fost chiar preferații publicului, Sorin Bontea și Răzvan Fodor. Adrenalină, suspans și multe provocări de neuitat, iată o rețetă a succesului mediatic și o aventură pentru care concurenții nu o vor uita, cu certitudine, niciodată. Momentele de […]