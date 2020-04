Coronavirus: ONU lansează o iniţiativă 'istorică' pentru a accelera producţia de vaccinuri şi tratamente

16:40

Distribuţia popularului serial de comedie ''Parks and Recreation'' se va reuni în cadrul unui episod special realizat în beneficiul luptei contra coronavirusului, informează vineri Press Association.Vedetele din serial, printre care Amy Poehler, Chris Pratt, Rashida Jones, Nick Offerman, Rob Lowe, Aziz Ansari, Adam Scott, Aubrey Plaza şi Jim O'Heir, vor reveni în localitatea fictivă Pawnee, statul Indiana, a precizat NBC.Acţiunea va avea loc în prezent, personajul interpretat de Poehler, Leslie Knope, încercând să ţină legătura cu colegii de la administrarea parcurilor în perioada distanţării sociale."Asemenea multor oameni, am căutat modalităţi de a contribui şi ne-am gândit că dacă am reuni aceste personaje pentru o seară, am reuşi să strângem ceva bani", a precizat creatorul serialului, Mike Schur."Am trimis un e-mail optimist către echipă şi mi-au răspuns cu toţii în 45 de minute. Vechea noastră echipă 'Parks and Rec' a adus la viaţă o felie de peste 30 de minute de viaţă în carantină în Pawnee şi sperăm că se va bucura toată lumea. Şi că va dona!"Banii colectaţi vor merge către Fondul pentru răspunsul la COVID-19 înfiinţat de organizaţia caritabilă Feeding America care vine în ajutorul băncilor de alimente de pe teritoriul SUA.Serialul ''Parks and Recreation'' a fost difuzat timp de şapte sezoane în perioada 2009-2015, timp în care a dezvoltat o bază de fani pasionaţi.Vicepreşedintele SUA, Joe Biden, şi fosta prima doamnă Michelle Obama au avut apariţii speciale în ultimele episoade ale serialului, iar Poehler a fost recompensată cu Globul de Aur pentru interpretarea personajului Leslie, o funcţionară care se ocupă de administraţia parcurilor.Episodul special va fi difuzat în Statele Unite pe 30 aprilie.