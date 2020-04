Dorian Popa și-a terminat piscina la casa de peste 300.000 de euro! Curtea artistului arată ca un tărâm exotic. ”Nu vreți să știți prin ce am trecut”

13:20

Povestea răvăşitoare a unei familii cunoscute din Marea Britanie a depășit multe granițe… Un fost fotbalist a stat opt zile în comă, având nevoie de ventilare mecanică după ce s-a infectat SARS-CoV-2. Iar când s-a trezit la Terapie Intensivă, el a aflat că părinții săi au murit după ce au fost depistați pozitiv cu noul […]