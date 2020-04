Coronavirus România. Numărul deceselor din cauza COVID-19 a ajuns la 567

15:10

Antonia a ieșit din izolare după multe zile petrecute în casă împreună cu partenerul ei de viață și cei doi băieți pe care îi au: Akim și Dominic! Iubita lui Alex Velea a făcut un gest, considerat incredibil, având în vedere că l-a făcut în plină epidemie de coronavirus în România. Citește și: Antonia, cu noile […] The post Antonia a ieșit din izolare! Gestul incredibil făcut de iubita lui Alex Velea. A mers la… appeared first on Cancan.ro.