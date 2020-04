Răsturnare de situație în cazul interlopului care ar fi comandat asasinarea unui jurnalist din Timișoara. Magistrații au decis că…

15:50

Ordonanțele militare au fost călcate flagrant în picioare la Năvodari, la Biserica „Buna Vestire“ cu ocazia sărbătorii „Izvorul Tămăduirii“, acolo unde zeci de enoriași s-au înghesuit să ia apa sfințită oferită de preoți. Oamenii aproape că s-au călcat în picioare ca în anii trecuți pentru apa sfințită. Poliția l-a amendat aspru pe preotul care a […] The post Caz halucinant petrecut la Constanţa! Un preot a ignorat toate regulile şi a ţinut slujbă. Ce a păţit apoi appeared first on Cancan.ro.