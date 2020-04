FJR cere CSM apărarea independenţei judecătorilor în urma afirmaţiilor reprezentanţilor societăţii civile din Consiliu

18:40

Căpitanul echipei de handbal masculin CS Dinamo, Dan Savenco, a declarat, vineri, pentru AGERPRES, comentând decizia Comitetului Executiv al EHF de a anula optimile de finală ale Ligii Campionilor, că este dureros să nu piardă niciun meci în acest sezon, dar să fie eliminat la ''masa verde'' de un virus, făcând referire la pandemia de COVID-19.El a explicat că simte că i-a fost luată toată munca din acest sezon prin această eliminare la ''masa verde'' înainte de partida cu Paris Saint-Germain din optimi."E dureros, ce să mai discutăm, pentru că suntem singura echipă care nu am pierdut niciun meci. Ne-au luat toată munca şi tot ce am realizat până acum. Nu e vorba că am fi avut şanse să o eliminăm pe PSG, pentru că, până la urmă, noi recunoaştem diferenţa şi de valoare şi de buget. Dar cred că meritam şi noi măcar atât, să ne apărăm şansele, alea mici care erau. Să nu pierzi niciun meci în Champions League şi să fii eliminat la masa verde... adică măcar să joci, să fii acolo pe teren... e extrem de dureros pentru noi, pentru clubul Dinamo, pentru suporteri şi pentru tot handbalul românesc. Sezonul ăsta nu ne-a bătut nimeni, dar uite că ne-a eliminat un virus", a spus Savenco pentru AGERPRES."Am vorbit şi cu băieţii, toţi sunt foarte dezamăgiţi de decizia EHF. Aşteptam cu nerăbdare meciul cu PSG, era aşa o bucurie în condiţiile în care sunt problemele astea cu federaţia legate de străini... acum se să mai spun, e un moment greu pentru handbalul dinamovist. E păcat, pentru că Dinamo e cea mai bună ambasadoare a handbalului masculin românesc, pentru că la nivel de naţională suntem destul de jos şi cine ştie cât o să treacă până o să ne revenim. E o lovitură pentru întreg handbalul masculin românesc, aici nu e vorba numai despre Dinamo că e eliminată. Era în joc imaginea handbalului românesc, pentru că se ştie că la nivel european nu suntem priviţi cu ochi prea buni. Iar noi suntem o echipă care am adus multe puncte în ultima perioadă, lumea a început să ne aprecieze în Europa", a adăugat handbalistul.Căpitanul speră că Dinamo va mai avea şansa de a ajunge în optimile de finală în sezonul următor. "Noi sperăm să ne mai întâlnim în viitor cu şansa asta de a ajunge în optimi şi chiar să şi jucăm. Am îndeplinit toate criteriile, avem infrastructura necesară, iar anul viitor, dacă EHF ne dă acel wild-card atunci avem şanse să ajungem iar în optimi şi să ne luăm revanşa, dacă se poate numi revanşă după ce pierzi fără să joci", a menţionat el.Handbalistul Dan Savenco lucrează în continuare ca agent de poliţie în această perioadă. "Eu muncesc în continuare la Poliţie, în fiecare zi câte opt ore, la program normal. Îmi fac datoria exact ca orice alt poliţist. Sau cel puţin încerc. Acum EHF mi-a dat mai mult timp să practic meseria de poliţist... le mulţumesc de ajutor, dar eu voiam să joc împotriva PSG-ului. Munca de poliţist o fac cu plăcere, dar îmi lipsesc colegii, atmosfera din vestiar, de la meciuri, suporterii", a precizat Savenco.Comitetul Executiv al EHF a decis, vineri, că meciurile din competiţiile continentale nu se pot disputa în luna iunie, din cauza pandemiei de coronavirus şi a restricţiilor de circulaţie, astfel că partidele din optimile şi sferturile de finală ale Ligii Campionilor la masculin au fost anulate.Dinamo Bucureşti trebuia să joace în optimile de finală, o premieră pentru campioana României la masculin, contra formaţiei Paris Saint-Germain. Turneul Final4 al Ligii Campionilor la masculin va avea loc la Koln pe 28 şi 29 decembrie, cele patru echipe calificare, conform clasării din faza grupelor A şi B sunt Barcelorna, Paris Saint-Germain HB, THW Kiel şi Telekom Veszprem HC.EHF a anulat şi meciurile din Cupa Challenge la masculin, în care România a avea două reprezentante în sferturi, CSM Bucureşti, deţinătoarea trofeului (adversară HC Victor), şi Potaissa Turda (adversară AEK Atena). AGERPRES (A-autor: Marius Ţone, editor: Mihai Ţenea, editor online: Gabriela Badea) Foto: (c) Dan Savenco Official / Facebook