Anunțul făcut de Raed Arafat: ”Relaxarea măsurilor va fi făcută gradual!”

Papa Francisc vine în sprijinul bolnavilor de Covid-19 din Suceava. Joi, 23 aprilie, din Cetatea Vaticanului au plecat spre Spitalul Județean „Sf. Ioan cel Nou" Suceava diverse materiale medicale, printre care cinci ventilatoare pulmonare, două fiind de ultimă generație, 200 de combinezoane, 900 de măști FFP2 și 5000 de măști sanitare. Materialele sanitare au fost […]