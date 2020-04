Coronavirus: 1.258 de morţi în 24 de ore în SUA, bilanţ zilnic în scădere

21:40

Testarea beneficiarilor şi angajaţilor din centrele rezidenţiale ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Vrancea de către Direcţia de Sănătate Publică (DSP) Vrancea se face cu întârziere, punând în pericol sănătatea beneficiarilor, se arată într-o scrisoare deschisă a instituţiei adresată prim-ministrului Ludovic Orban, ministrului de Interne, Marcel Vela şi ministrului Sănătăţii, Nelu Tătaru."Este de neînţeles de ce în Vrancea testarea beneficiarilor din centrele rezidenţiale este amânată, în condiţiile în care există aparatură necesară în dotarea DSP Vrancea de peste o săptămână! În urma prevederilor O.M. nr. 8/2020, din discuţiile purtate cu omologii din ţară, în cele mai multe judeţe din Romania, acţiunea de testare a salariaţilor şi a beneficiarilor a fost deja realizată. (...) Am apelat la această soluţie (scrisoarea deschisă - n.red.) pentru că, din păcate, apelurile telefonice, adresele înaintate, intervenţiile şi rugăminţile adresate celor în drept nu s-au soldat cu niciun rezultat. Avem tot ce ne trebuie, avem inimă, deschidere, curaj şi drag de locul unde muncim, dar avem nevoie să fim testaţi în regim de urgenţă pentru a preveni infectarea beneficiarilor noştri, persoane vulnerabile, în mare parte cu imunitate scăzută determinată de alte afecţiuni, care sunt prioritatea noastră de grad zero, şi a căror infectare ar putea conduce inevitabil la colapsarea atât a sistemului de asistenţă şi protecţie socială, cât şi a celui de sănătate publică", se arată în scrisoarea DGASPC Vrancea.Potrivit Protecţiei Copilului, în contextul în care sâmbătă dimineaţă are loc schimbul de tură între personalul aflat în izolare la locul de muncă în ultimele 14 de zile şi cel aflat în izolare preventivă la domiciliu în această perioadă, instituţia a solicitat testarea cu celeritate a angajaţilor, fără a primi niciun răspuns la adresele înaintate către DSP Vrancea."În aplicarea legislaţiei specifice, (O.M. nr. 8/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19) 189 salariaţi sunt în prezent izolaţi preventiv la locul de muncă, alţi 222 salariaţi urmând a intra în izolare preventivă tot la locul de muncă începând cu data de 25.04.2020. În data de 22.04.2020, am transmis DSP Vrancea adresa nr. 10396, (...) menţionând că în data de 25.04.2020 se va efectua schimbul de tură între salariaţii izolaţi preventiv la locul de muncă şi salariaţii izolaţi preventiv la domiciliu, adresă la care nu am primit răspuns până în prezent. În data de 22.04.2020, prin adresa nr. 10431, am resolicitat DSP Vrancea testarea cu celeritate a personalului izolat preventiv la domiciliu, ce urmează a intra în tura a doua de izolare preventivă la locul de muncă, începând cu data de 25.04.2020, precum şi efectuarea testării tuturor angajaţilor şi beneficiarilor la sediul serviciilor sociale, în conformitate cu prevederile art. 14 alin. (1) din Ordonanţa Militară nr. 8/2020, până la această dată, 24.04.2020, orele 16:00, neprimind niciun răspuns. Din data de 23.04.2020, orele 09:00 AM şi până în prezent, directorul general al DGASPC Vrancea a încercat continuu să ia legătura telefonică cu reprezentanţii DSP Vrancea, singurul răspuns primit fiind în seara zilei de 23.04.2020 de la directorul DSP Vrancea, domnul Cătălin Bunghez, care ne-a rugat 'să avem răbdare şi vom vedea', restul apelurilor nemaifiind preluate, pe telefonul fix al DSP Vrancea fiind informaţi că, conducerea şi medicii epidemiologi ai DSP Vrancea sunt în şedinţă de lucru şi ne vor contacta dumnealor când vor putea", au arătat reprezentanţii DGASPC Vrancea.Instituţia precizează că, deşi s-au luat măsurile necesare, mai mulţi beneficiari şi angajaţi din centrele pentru persoane vârstnice ale DGASPC Vrancea au rezultat pozitiv la COVID-19, fapt pentru care s-a solicitat DSP testarea angajaţilor şi beneficiarilor, răspunsul primit fiind acela că "testarea pentru infecţia cu COVID-19 se face numai persoanelor simptomatice"."Cu toate că am luat toate măsurile necesare în timp real, ne-am confruntat cu două situaţii nefericite. Un beneficiar care a tranzitat Centrul pentru Persoane Vârstnice (CPV) Mărăşeşti pentru două ore, după care a fost testat şi diagnosticat COVID-19, a decedat. Doi beneficiari ai Centrului Rezidenţial pentru Persoane Vârstnice (CRPV) Odobeşti care au prezentat simptome specifice COVID-19, transportaţi cu ambulanta la spital, testaţi şi diagnosticaţi pozitiv COVID-19, dintre care unul a decedat la nivelul unităţii sanitare în care a fost internat, iar cel de-al doilea se află în stare stabilă, încă internat în unitate medicală specializată. Urmare a celor mai sus prezentate, în data de 09.04.2020 am transmis DSP Vrancea adresa nr. 4086, prin care am solicitat testarea salariatelor care au intrat în contact cu beneficiarul din cadrul CPV Mărăşeşti. (...) În data de 10.04.2020, am primit răspunsul DSP Vrancea prin care am fost informaţi că 'testarea pentru infecţia cu COVID-19 se face numai persoanelor simptomatice şi putem îndruma către secţia de boli infecţioase persoanele care prezintă simptomatologie sugestivă pentru infecţie'", se arată în scrisoarea instituţiei.Ulterior, DSP Vrancea a procedat la testarea angajaţilor şi beneficiarilor de la CRPV Odobeşti, însă reprezentanţii DGASPC Vrancea susţin că acest lucru s-ar fi întâmplat numai după ce a fost solicitat sprijinul unui medic epidemiolog din cadrul DSP Vrancea şi reclamă faptul că ar fi aflat rezultatele testării din presă."În data de 14.04.2020, am transmis către DSP Vrancea adresa nr. 10048, prin care am prezentat situaţia cu care se confrunta CRPV Odobeşti, solicitând testarea tuturor angajaţilor şi beneficiarilor acestui centru, în temeiul prevederilor art. 14 alin. (1) din O.M. nr. 8/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19. (...) Întrucât nu am primit nici un răspuns la adresele înaintate, am procedat la luarea legăturii telefonice cu medicul epidemiolog Lazăr Janina din cadrul DSP Vrancea, căreia i-am solicitat sprijinul în vederea soluţionării cererilor repetate, transmise în scris. În data de 16.04.2020, s-a efectuat testarea beneficiarilor şi salariaţilor izolaţi preventiv la locul de muncă din cadrul CRPV Odobeşti, respectiv a unui număr de 37 beneficiari şi 11 salariaţi. În seara zilei de 17.04.2020, orele 22:30 am aflat din presa locală rezultatele testării colective, situaţie ce nu a fost comunicată instituţional", susţin reprezentanţii instituţiei.De asemenea, DGASPC Vrancea reclamă faptul că recomandările DSP privind soarta celor depistaţi pozitiv la COVID-19 au fost ambigue, iar transportul beneficiarilor şi angajaţilor de la CRPV Odobeşti s-ar fi petrecut în noaptea de Înviere, cu microbuzele."În data de 18.04.2020 (sâmbătă), urmare a discuţiei telefonice a directorului general al DGASPC Vrancea cu medicul epidemiolog Lazăr Janina, din cadrul DSP Vrancea, am primit într-un final, pe email, rezultatele testării de la nivelul CRPV Odobeşti şi recomandări, potrivit cărora atât salariaţii, cât şi beneficiarii, fiind asimptomatici, 'să rămână izolaţi în centru, sub supraveghere de specialitate' pe o perioadă de 14 zile de la data testării.În după-amiaza zilei de 18.04.2020 (sâmbătă), directorul general al DGASPC Vrancea, Daniela Nicolas, a fost contactat telefonic de către domnul prefect Gheorghiţă Berbece care i-a comunicat că s-a revenit asupra recomandărilor iniţiale ale medicului epidemiolog al DSP şi că vor fi trimise ambulanţe pentru preluarea tuturor salariaţilor şi beneficiarilor depistaţi pozitiv, respectiv 29 persoane, pentru internarea acestora într-o unitate medicală de specialitate. (...) În consecinţă, directorul general al DGASPC Vrancea a luat legătura telefonic cu unul dintre salariaţii CRPV Odobeşti. (...) La aproximativ 4 ore după convorbirea telefonică, salariaţii au revenit cu telefon către directorul general, informând că până la acea oră nu i-a contactat nimeni şi nu s-a realizat transferul. (...) La orele 21:00, directorul general al DGASPC Vrancea a fost contactat telefonic de către o salariată a CRPV Odobeşti care şi-a exprimat nemulţumirea faţă de situaţia creată, afirmând că beneficiarii sunt preluaţi chiar şi câte 8 în microbuze, solicitându-li-se imperativ să asigure asistenţa medicală pe parcursul deplasării. Din informaţiile pe care le-am primit de la salariaţii transferaţi în Spitalul Municipal Adjud, ultimul transfer către unitatea medicală s-a efectuat la orele 01:00 AM, beneficiarii fiind într-o stare avansată de agitaţie, oboseală şi extrem de speriaţi", se afirmă în scrisoarea deschisă a DGASPC Vrancea.Instituţia dă asigurări că a luat toate măsurile necesare pentru ca schimbul de tură între angajaţi "să aibă loc în condiţii de siguranţă şi securitate", dar solicită sprijinul autorităţilor naţionale pentru testarea angajaţilor şi beneficiarilor.DGASPC Vrancea, în calitate de furnizor public de servicii sociale, are în subordine 35 de servicii publice sociale cu cazare, care ocrotesc 606 beneficiari, copii cu/fără dizabilităţi, tineri, persoane vârstnice şi persoane adulte cu dizabilităţi. AGERPRES / (AS - autor: Dana Lepădatu, editor: Karina Olteanu, editor online: Irina Giurgiu)