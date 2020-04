Alexandru Rafila, despre ridicarea restricțiilor și redeschiderea școlilor: ”Consecințele vor fi atent monitorizate. Vom avea focare…”

19:20

În urmă cu câteva zile, procurorii DIICOT au început urmărirea penală a unui interlop deosebit de periculos din Timișoara. Alături de un complice, acesta este cercetat pentru constituirea unui grup infracțional organizat, după ce ar fi plănuit asasinarea unui jurnalist. La scurt timp după ce a fost reținut, Adrian Boncu a fost dus în fața […] The post Răsturnare de situație în cazul interlopului care ar fi comandat asasinarea unui jurnalist din Timișoara. Magistrații au decis că… appeared first on Cancan.ro.