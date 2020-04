Constanţa: Alţi cinci pompieri de la Detaşamentul Cernavodă, infectaţi cu COVID-19; numărul acestora a ajuns la 15

13:10

Milioane de copii riscă să nu beneficieze de vaccinurile vitale împotriva rujeolei, difteriei şi poliomielitei din cauza întreruperii programelor de vaccinare, în contextul pandemiei de Covid-19, a atenţionat vineri Unicef.Potrivit ultimelor informaţii, majoritatea ţărilor au suspendat campaniile de imunizare în masă împotriva poliomielitei, iar 25 de ţări au amânat campaniile de vaccinare antirujeolică a populaţiei, notează un comunicat al Fondului ONU pentru copii.Chiar şi înainte de pandemia de COVID-19, în fiecare an, 20 de milioane de copii cu vârsta mai mică de un an nu aveau acces la vaccinuri împotriva rujeolei, poliomielitei şi altor boli. La nivel mondial, peste 13 milioane de copii cu vârsta mai mică de un an nu au fost vaccinaţi în 2018, mulţi dintre ei trăind în ţări cu sisteme sanitare deficitare. Având în vedere actualele perturbări, această situaţie ar putea conduce la epidemii dezastruoase în 2020 şi mai târziu, avertizează Unicef."Miza nu a fost niciodată atât de ridicată. Pe măsură ce COVID-19 continuă să se răspândească la nivel global, demersurile noastre pentru furnizarea de vaccinuri vitale copiilor sunt critice", a declarat Robin Nandy, consultant principal şi coordonatorul programelor de imunizare în cadrul UNICEF. "Întreruperea activităţii serviciilor de vaccinare din cauza pandemiei de COVID-19 pune în pericol soarta a milioane de copii".Primele cinci ţări cu venituri ridicate în care, în perioada 2010-2018, existau copii cărora nu li s-a administrat prima doză de vaccin antirujeolic sunt SUA, cu 2.868.000 de copii, Franţa cu 680.000, Regatul Unit cu 585.000, Italia cu 482.000 şi Japonia cu 386.000, conform Unicef. Se estimează că, între 2010 şi 2018, 182 de milioane de copii nu au primit prima doză de vaccin antirujeolic, adică o medie anuală de 20,3 milioane de copii, potrivit unei analize a organizaţiei.Această situaţie se datorează faptului că acoperirea globală cu prima doză de vaccin antirujeolic este de doar 86%, mult sub rata de 95% necesară pentru prevenirea epidemiilor de rujeolă. Creşterea numărului de copii nevaccinaţi a dus la apariţia unor focare alarmante de rujeolă în 2019, inclusiv în ţări cu venituri ridicate, precum Statele Unite ale Americii, Regatul Unit şi Franţa.La nivelul ţărilor cu venituri mici, decalajul în ceea ce priveşte acoperirea vaccinală antirujeolică era deja alarmant şi înainte de COVID-19. În perioada 2010-2018, Etiopia a raportat cel mai mare număr de copii sub un an cărora nu li s-a administrat prima doză de vaccin antirujeolic, mai precis aproape 10,9 milioane de copii. A fost urmată de Republica Democrată Congo (6,2 milioane), Afganistan (3,8 milioane), Ciad, Madagascar şi Uganda, cu aproximativ 2,7 milioane fiecare.În România, de la începutul epidemiei de rujeolă, în 2016, s-au înregistrat 19.813 cazuri, din care 64 de decese, marea majoritate fiind în rândul copiilor. În perioada 13.04.2020 - 17.04.2020 au fost raportate 57 de cazuri confirmate în patru judeţe: Satu Mare, Cluj, Bihor, Timiş."Copiii care nu au acces la vaccinuri nu trebuie să rămână neprotejaţi împotriva bolilor pe tot parcursul vieţii", a afirmat dr. Seth Berkley, director executiv, Gavi, Alianţa pentru Vaccinuri. "Printre consecinţele pandemiei COVID-19 nu trebuie să se numere şi recrudescenţa la nivel mondial a altor boli fatale, precum rujeola şi poliomielita".UNICEF, partenerii din cadrul Iniţiativei împotriva Rujeolei şi Rubeolei şi Gavi, Alianţa pentru Vaccinuri, îndeamnă guvernele şi donatorii, în timp ce lumea este prinsă în cursa pentru realizarea şi testarea unui nou vaccin împotriva Covid-19, să susţină programele de vaccinare, garantând totodată siguranţa personalului medical şi a comunităţilor, să contribuie la refacerea completă a stocurilor Gavi, având în vedere că alianţa va oferi sprijin viitoarelor programe de imunizare, precum şi să se asigure că, în momentul în care va fi disponibil, vaccinul împotriva COVID-19 va ajunge la cei care au cea mai mare nevoie de el.Mesajul Unicef vine în contextul în care în ultima săptămână a lunii aprilie este marcată Săptămâna Mondială a Imunizării, ce are drept scop promovarea vaccinurilor.AGERPRES/(AS - editor: Mihaela Toth, editor online: Ady Ivaşcu)