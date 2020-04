Spaniolii dau asigurări că La Liga se va relua: „Echipele care vor refuza să joace vor pierde cu 3-0!”

09:20

După data de 15 mai pot fi implementate măsuri de ridicare a restricțiilor, dar asta se poate face numai gradual, în funcție de situația medicală care va fi "atent monitorizată", a declarat profesorul Alexandru Rafila, reprezentantul Românei la Organizația Mondială a Sănătății. În ceea ce privește redeschiderea școlilor, subiect "fierbinte" și de interes general, Alezandru […]