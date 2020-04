O batrână din Argeș a fost la un pas de tragedie. Vecinii au sărit în ajutorul ei când incendiul a izbucnit. VIDEO

10:50

În plină criză pandemică, Tudor Chirilă a lansat piesa "E și treaba mea", creație adaptată special pentru situația existentă în România. Artistul a povestit cum a luat naștere melodia, dezvăluind, totodată, ce a învățat în ultimele zile, când a stat izolat de populație. VEZI AICI: ÎN PLINĂ PANDEMIE DE CORONAVIRUS, TUDOR CHIRILĂ CRITICĂ SISTEMUL MEDICAL: