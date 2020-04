EXCLUSIV. Curg denunțurile la adresa Mihaelei Nunweiller. “S-a bătut în fața blocului cu sora ei, care are dungă roșie în buletin!” De unde a pornit scandalul

12:30

Corina Caragea este una dintre cele mai sexy prezentatoare TV din România. În plus, la 37 de ani, are o siluetă de invidiat, deși nu a apelat, până în prezent, la operațiile estetice. S-a concentrat mereu asupra carierei și nu și-a dorit niciodată să aibă alură de fotomodel. NU RATA: CORINA CARAGEA A SPUS TOT! […] The post Corina Caragea NU este adepta operațiilor estetice. “Mă deprimă total!” Declarații dure ale vedetei Pro TV appeared first on Cancan.ro.