Cei care s-au vindecat de coronavirus se pot infecta din nou. Anunțul făcut de OMS

12:50

Suceveanul avea 46 de ani, iar reprezentanții Grupului de Comunicare Strategică au anunțat, astăzi, că el stătuse, inițial, la domiciliu, tratându-se cu antibiotice și ”medicamentație simptomatică”, pentru diaree și febră. Pe data de 13 aprilie, bărbatul a fost internat Unitatea de Primiri Urgențe în Spitalul Județean de Urgență Suceava, cu bronhopneumonie, iar a doua zi […] The post A murit bărbatul din Suceava care a fost transferat la ”Matei Balș” împreună cu IPS Pimen. Era tată a 10 copii appeared first on Cancan.ro.