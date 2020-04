Ultimele noutăți despre starea de sănătate a ÎPS Pimen: ”Este momentan una…”

13:40

Irina și Răzvan Fodor s-au cunoscut în 2007, iar trei ani mai târziu s-au căsătorit. Au o căsnicie de invidiat, din care a rezultat și o fiică, Diana. Însă, până să o cunoască pe actuala soție, câștigătorul de la “Asia Express” a fost un adevărat crai, iar femeile roiau în jurul lui. Statutul nu i-a […] The post Răzvan Fodor, amenințat de soțul unei femei cu care se întâlnea! “Mi-a zis că, dacă țin la viață, să o las în pace” appeared first on Cancan.ro.