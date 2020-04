Adda a spus tot! Cum a reacționat soacra artistei, după ce a auzit-o înjurând ca la ușa cortului la Asia Express

14:00

Celine Dion și-a anulat prima parte a turneului european “Courage”, programat să înceapă pe 21 mai, la Praga. Vestea bună este că show-ul de la București, ce ar urma să aibă loc pe 29 iulie, a rămas, pentru moment, în picioare. VEZI AICI: CELINE DION SURPRINDE PE TOATĂ LUMEA! VA DEVENI PENTRU A TREIA OARĂ […] The post Concertul lui Celine Dion de la București, în pericol! Artista și-a anulat prima parte a turneului european „Courage” appeared first on Cancan.ro.