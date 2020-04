Coronavirus: Italia a raportat sâmbătă cel mai mic bilanţ zilnic de decese de după 17 martie

18:00

Copiii izolaţi în casele lor desenează ceea ce le lipseşte cel mai mult - prietenii de la şcoală, bunicii, sporturile preferate sau spaţiile verzi. Indiferent de locul din care provin, temele sunt de cele mai multe ori aceleaşi, scrie Reuters într-un reportaj.Din Tokyo până în Buenos Aires şi de la New York la Kathmandu, copiii au ieşit pe balcoane sau pe peluzele din faţa casei pentru a le arăta şi explica fotografilor agenţiei desenele pe care le-au făcut.Reku Matsui din Tokio, în vârstă de opt ani, s-a desenat pe el între bunicii lui, toţi trei zâmbind împreună. "Îmi este dor de bunica şi de bunicul meu. De asemenea, vreau să merg la casa bunicii mele", a spus el. Sursa foto: REUTERSSora lui mai mare, Yaya, în vârstă de 12 ani, s-a desenat pe ea şi pe prietena ei. "Ceea ce vreau să fac cel mai mult acum este să-mi petrec timpul cu prietenii mei".În oraşul german Bad Honnef, lângă Bonn, Tom, în vârstă de 6 ani, explică: "Am pictat casa bunicii şi a bunicului, deoarece îmi este dor de ei". Sursa foto: REUTERSPe lângă faptul că le este dor de bunicii lor, copiii desenează şi sporturile cărora le simt lipsa.Ivan Posta, în vârstă de 8 ani, şi fratele lui, Vince, în vârstă de 11 ani, care locuiesc în capitala Ungariei, Budapesta, au desenat mingi de fotbal imense. "Am desenat o minge de fotbal, pentru că nu putem juca fotbal în grădină, deoarece sunt copaci şi tufişuri peste tot", a spus Vince. Sursa foto: REUTERSLa mii de kilometri distanţă în oraşul nigerian Lagos, Olatunji Adebayo, în vârstă de 11 ani, a desenat şi el o minge de fotbal uriaşă. "Îmi este dor să joc fotbal cu prietenii mei aşa cum o făceam înainte de izolare... acest lucru mă întristează", a spus el. Sursa foto: REUTERSFlorile, pădurile şi spaţiile verzi sunt, de asemenea, printre temele principale ale desenelor copiilor.Jane Hassebroek, care locuieşte în Brooklyn, New York, a spus: "Am ales să desenez parcul din apropiere pentru că este un loc în care eu şi prietenii mei putem petrece timpul împreună şi ne putem distra departe de şcoală şi de casă". "Această izolare m-a făcut să mă simt captivă pentru că locuiesc în New York, aşa că este greu să stau la distanţă de ceilalţi, când sunt atât de mulţi oameni în jur", a mai spus tânăra în vârstă de 13 ani. Sursa foto: REUTERSSandithi Illeperuma are 14 ani şi locuieşte în Colombo, capitala Sri Lanka. În desenul ei, o fată stă singură în colţul din dreapta jos cu genunchii sub bărbie, purtând o mască. În partea de sus, un grup de siluete feminine purtând rochii largi dansează, distrându-se de minune."Înainte de izolare obişnuiam să desenez lucruri amuzante şi creative. Însă după izolare... am început să desenez lucrurile care îmi lipsesc cel mai mult... am început să îmi exprim sentimentele. Izolarea m-a făcut să mă simt foarte singură deoarece sunt singură la părinţi", a adăugat ea. Sursa foto: REUTERSUnii copii au luat în piept virusul.Nipoon Kitkrailard, în vârstă de 10 ani, care locuieşte în provincia Samut Prakan din Thailanda, a desenat virusul ca pe un monstru care venea să invadeze lumea, însă medicii şi obiectele medicale, inclusiv gelul de mâini şi măştile, îi ţineau piept. Sursa foto: REUTERSÎn China, locul de unde a izbucnit epidemia noului coronavirus, dar şi primul loc unde izolarea a fost anulată, Li Congchen, în vârstă de 11 ani, din Beijing, a realizat o serie complexă de desene care arată cum virusul ajunge cu o "aeronavă-liliac", oamenii care sunt dispuşi să îşi dea viaţa pentru a-l înfrunta, iar în final, oamenii învingându-l cu ajutorul unor "arme cu vaccin".AGERPRES/(AS - autor: Adrian Ştefănescu, editor: Mariana Ionescu, editor online: Ady Ivaşcu)