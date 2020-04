Unde-i lege nu-i tocmeală! Toți petrecăreții de la o logodnă din Craiova, amendați pentru încălcarea Ordonanțelor Militare

14:50

Toti angajații Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Sector 1 sunt testați, sâmbătă, pentru Covid-19. La acțiune participă și primarul sectorului 1, Daniel Tudorache, cel care a și făcut anunțul acestei operațiuni de amploare, informează gandul.ro. „Suntem obligati de Ordonanțele Militare, la iesirea și intrarea din schimb. Testarea se face pe parcursul […] The post PRIMĂRIA SECTORULUI 1. Angajații DGASPC sunt testați pentru Covid-19. Primarul Daniel Tudorache: „Urmează 1.700 de locuitori ai Sectorului 1” (FOTO / VIDEO) appeared first on Cancan.ro.