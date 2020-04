„Kim Jong-un a murit”. Care este adevărul despre liderul Coreei de Nord și cine a făcut anunțul

16:10

Legumicultorii din Pleşoiu, judeţul Olt au început de câteva zile să culeagă roşiile care au dus numele localităţii în toată ţara. Cu multă muncă şi solarii performante, au reuşit să fie primii pe piaţă cu roşii autohtone de cea mai bună calitate. În localitate, sunt cultivate sute de hectare de solarii cu legume, majoritatea cu […] The post Oltenii au scos primele roșii românești pe piață. Cât costă un kilogram de „trufandale” appeared first on Cancan.ro.