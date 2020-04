DINAMO. Fanii PCH, anunț extraordinar pentru club: „Avem banii” » Ce urmează să facă și când sunt gata să preia clubul

Dinamo are șanse mari să obțină licența pentru sezonul viitor din Liga 1 și pentru cupele europene, fanii fiind la un pas să strângă suma pe care clubul trebuie s-o plătească.După ce Ionuț Negoiță a anunțat că nu va plăti datoriile pe care clubul le are. Suma restantă ar fi de 180.000 de euro, după cum a spus Ionuț Negoiță, sau de 160.000 de euro, numărul pe care l-a pronunțat directorul general Bălănescu într-o ședință cu FRF, cu LPF și cu celelalte cluburi. ...

