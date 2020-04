Angajat al Penitenciarului Aiud, testat pozitiv cu COVID-19. Prima reacție a conducerii închisorii

19:50

Adda a spus tot! Cum a reacționat soacra artistei, după ce a auzit-o înjurând ca la ușa cortului la Asia Express. Cântăreața le-a povestit fanilor totul, pe contul ei de Instagram. Fără doar și poate, Adda și Cătălin au format una dintre cele mai controversate echipe din cadrul emisiunii ”Asia Express”. Artista nu și-a putut […] The post Adda a spus tot! Cum a reacționat soacra artistei, după ce a auzit-o înjurând ca la ușa cortului la Asia Express appeared first on Cancan.ro.