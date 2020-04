Premieră în România! Ioana Dichiseanu lansează prima piesă dintr-un mega-proiect fado!

22:20

Dictatorul Coreei de Nord, Kim Jong-un a murit sau este pe patul de moarte! Aceasta este informația care a stârnit numeroase controverse în presa internațională și deși nicio astfel de informație bulversantă nu a fost confirmată încă, oamenii din Coreea de Nord se așteaptă la tot ce-i mai rău în legătură cu liderul lor.