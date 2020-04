Polițiștii din Olt sunt în alertă. Caută de două zile o mamă care și-a abandonat bebelușul la marginea localității Verguleasa

23:00

Un american în vârstă de 60 de ani s-a stins din viață, după ce a băut un produs folosit pentru igienizarea acvariilor de pești. Donald Trump l-ar fi recomandat împotriva coronavirusului. Gary Lenius și soția lui Wanda, ambii în vârstă de 60 de ani, au băut fosfat de clorochină. Femeia susține că ea și soțul