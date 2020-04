Un alt focar COVID-19 în Suceava. 103 persoane de la un centru de reabilitare neuropsihiatrică au fost infectate

09:30

Antonia a distribuit pe pagina sa de Instagram o fotografie cu ea și Alex Velea, iar descrierea alăturată imaginii respective i-a determinat pe unii dintre internauți să lanseze o ipoteză absolut suprinzătoare. Au considerat, nici mai mult și nici mai puțin, că acesta ar fi semnalul unei… despărțiri. „Once upon a time, i love you, […] The post Prima reacție a Antoniei, după ce s-a spus că s-a despărțit de Alex Velea appeared first on Cancan.ro.