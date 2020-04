Gestul emoționant făcut de doi polițiști și un jandarm, pentru o bătrână din București care a leșinat în fața farmaciei: „S-au căutat toți în buzunare”

13:20

Incredibil, dar adevărat! Un bărbat din Suceava a furat aparatul cu dezinfectant din scara unui bloc, după ce, înainte, pare chiar să fi gustat din soluția respectivă. O cameră video amplasată la intrarea în imobil a surprins imagini fabuloase.