Şah: Magnus Carlsen, învins în runda a cincea a turneului organizat de el

22:20

Drama "System Crasher", un film despre o fată scăpată de sub control care este în conflict cu asistenţii sociali, a câştigat vineri seară premiul Lola de Aur la categoria cel mai bun film în cadrul premiilor de la Gala Filmului German, informează DPA. Academia Germană de Film a anunţat vineri seară că lungmetajul lansat în 2019 a primit şi alte distincţii "Lola", denumirea sub care sunt cunoscute premiile germane de film. Printre acestea se numără premiile pentru cel mai bun scenariu, cea mai bună regie, cel mai bun actor în rol principal şi cea mai bună actriţă în rol principal.Helena Zengel, în vârstă de unsprezece ani, a câştigat premiul Lola pentru cea mai bună actriţă în rol principal pentru interpretarea tinerei protagoniste a filmului, o fată pe nume Benni. Albrecht Schuch a primit premiul Lola pentru cel mai bun actor principal.Adaptarea literară "Berlin Alexanderplatz" de Burhan Qurbani a primit premiul Lola de Argint. Premiul Lola de Bronz a fost acordat regizorului dramei "Es gilt das gesprochene Wort" ("The spoken word counts"). În loc de o gală extravagantă în direct, la fel ca în anii trecuţi, premiile Academiei Germane de Film au fost acordate în acest an într-un studio de televiziune modest din cauza restricţiilor cu privire la coronavirus.Regizorul Edgar Reitz ("Heimat") a primit premiul onorific din partea academiei de film.Premiul Lola pentru cel mai bun documentar a fost acordat filmului "Born in Evin", în care Maryam Zaree nu a avut numai rol de regizor, ci şi de actriţă. Comedia "Das perfekte Geheimnis" ("The Perfect Secret"), în care joacă Elyas M'Barek, a fost recunoscut ca fiind cel mai popular film. În jur de 2.000 de membri ai Academiei Germane de Film votează câştigătorii premiilor Lola în fiecare an. Distinţiile, însumând aproximativ 3 milioane de euro (3,4 milioane de dolari), sunt acordate de către stat pentru proiectele noi.AGERPRES/(AS - autor: Adrian Ştefănescu, editor: Mariana Ionescu, editor online: Alexandru Cojocaru) Sursa foto: (c) Deutscher Filmpreis/Twitter.com