Se transmite sau nu coronavirusul în apa mării? Ce spun specialiștii

16:10

Cornel Șfaițer, managerul formației Sepsi OSK Sf. Gheorghe a declarat că a luat decizia de a face un gest simbolic prin care să-și arate o dată în plus atașaentul față de Dinamo, formație cu care simpatizează din copilărie. În acest sens, părintele spiritual al FC Botoșani, în prezent ,managerul general al celor de la Sepsi, […] The post Un președinte din Liga 1, „câine de rasă” își face card DDB: „Trecutul meu și pasiunea mea pentru fotbal se leagă de Dinamo!” appeared first on Cancan.ro.