Coreea de Sud, primele informații oficiale despre Kim Jong-un. Mai este sau nu în viață liderul de la Phenian?

16:10

Simona Balint, o tânără din Bacău, și-a luat inima-n dinți și a trecut granița. Înspre Germania s-a dus, pentru o muncă cinstită și, ca româncă, implicit, grea. Munca. Se întâmpla în 1998. A ajuns apoi la Paris, unde și-a cunoscut viitorul soț, iar după un an s-a retras în mediul rural, în Bretania. A devenit […]