Bianca și Bodi, personaje ale unui nou reality show?! Avem detalii din culisele negocierilor

Generalul maior în rezervă Ionel Oprea, coordonatorul activității spitalului Județean Suceava în momentul de față, a declarat că medicii militari vor pleca din cadrul unității spitalicești la începutul lunii mai. În ceea ce-l privește, generalul Ionel Oprea a declarat că nu știe dacă va rămâne sau nu la Suceava. Această decizie îi va aparține Ministrului […]