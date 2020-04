Anunțul lui Nelu Tătaru, care ar putea să schimbe totul: ce se întâmplă cu anuș școlar

18:20

În plină pandemie de coronavirus, unii oameni mai au și un pic de noroc. Andrei Ando, director executiv în cadrul Consiliului Județean Arad este pacientul cu numărul 102 care s-a vindecat de COVID-19. Cu toate că lucrurile au mers în direcția bună pentru el, Andrei nu poate uita chinurile pe care le-a îndurat, în perioada […]