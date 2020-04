Maria Ghiorghiu este în doliu! E devastată: „Eşti al doilea copil pe care îl pierd”

20:40

Pandemia i-a afectat grav! Brigitte și Florin Pastramă își vând șaormeria. Cei doi soți au pus deja anunțul pe OLX. La nici șase luni de când și-au deschis șaormeria, Brigitte și Florin Pastramă au pus lacătul pe ușa afacerii, din cauza pandemiei. În plină stare de urgență, cei doi soți au luat o decizie radicală! […] The post Pandemia i-a afectat grav! Brigitte și Florin Pastramă își vând șaormeria. Au pus deja anunțul pe OLX appeared first on Cancan.ro.