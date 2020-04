Veste tristă de la Botoșani: al treilea medic a fost ucis de coronavirus!

08:30

Centrul pentru Controlul şi Prevenirea Bolilor (CDC) avertiza, încă de la începutul pandemiei din Statele Unite ale Americii, că cele mai întâlnite simptome ale COVID-19 sunt febra, tusea și respirația dificilă. În prezent, CDC a actualizat lista încluzând încă șase simpotome prin care coronavirusul poate fi identificat de către pacienți și medici, scrie Forbes. Cele […] The post OFICIAL! Coronavirus are 6 noi simptome. Experţii au anunţat lista completă de semne care anunţă că ai COVID-19 appeared first on Cancan.ro.