Semnalul de alarmă tras de Dr. Monica Pop! „Masca de protecție nu ajunge!”

09:50

E doliu în cinematografia de peste ocean! Actorul Gene Dynarski, cunoscut din serialele „Seinfeld” şi „Star Trek”, a murit la vârsta de 86 de ani, scrie Variety, conform news.ro. Dynarski, care a interpretat rolul Izzy Mandelbaum în două episoade din „Seinfeld”, a murit pe 27 februarie într-un centru de recuperare din Los Angeles, a anunţat […] The post A murit un celebru actor din Seinfeld și Star Trek appeared first on Cancan.ro.