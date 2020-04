Gorj: Un jandarm confirmat pozitiv cu COVID-19, internat în spital; alţi 23, în izolare la domiciliu

12:00

Cineastul australian Andrew Lesnie a rămas cunoscut pentru munca sa formidabilă în ce priveşte regia de imagine a unora dintre cele mai apreciate proiecte ale cinematografiei moderne, respectiv adaptarea inovatoare a celor patru romane ale lui J.R.R. Tolkien. Lesnie a obţinut Oscarul, în 2002, pentru cea mai bună imagine pentru ''The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring'', potrivit cinematographers.nl.S-a născut la 1 ianuarie 1956, la Sydney. A absolvit Şcoala de Film şi Televiziune în 1979.Primul loc de muncă în industrie a fost cel de operator asistent la pelicula horror ''Patrick'' (1978). A fost o perioadă de timp operator liber profesionist pentru reţeaua ABC pentru ca ulterior să-şi împartă activitatea între cea de asistent profesionist de producţie şi cea de producător de filme de scurt metraj şi videoclipuri pentru industria muzicală, indică sursa citată.A lucrat la sute de documentare, filme şi spoturi publicitare. Timp de 18 luni, a lucrat pentru o emisiune pentru copii, intitulată ''Simon Townsend's Wonder World!'' şi difuzată de Network 10, unde a avut posibilitatea să experimenteze noi tehnici de regie a imaginii.Munca sa extraordinară la producţiile ''Babe'' (1994) şi ''Babe: Pig in the City'' (1997) a atras atenţia regizorului Peter Jackson care l-a cooptat pentru seria ''The Lord of the Rings''. A semnat regia de imagine şi la producţia 'Happy Feet'' (2003).Seriile ''The Lord of the Rings'' şi ''Hobbit'' au reprezentat încununarea muncii sale extraordinare în domeniul imaginii de film. A lucrat, de asemenea, cu Peter Jackson la ''King Kong'' şi ''The Lovely Bones''. Au urmat alte producţii la care Andrew Lesnie a fost cooptat să lucreze. Dintre acestea amintim: ''I Am Legend'' (2007), ''Shine a Light'' (2006), '' Resistance'' (2008), ''Bran Nue Dae'' (2008), ''Rise of the Planet of the Apes'' (2010), ''Healing'' (2013), ''The Turning'' (2013) şi ''The Water Diviner''.A strâns 27 de premii şi 35 de nominalizări la distincţii de specialitate. A murit la 59 de ani, la 27 aprilie 2015, în Sydney.Actorul britanic Christopher Lee spunea despre Andrew Lesnie că a fost unul dintre cei mai buni regizori de imagine cu care a lucrat în carieră. AGERPRES/(Documentare - Liviu Tatu, editor: Suzana Cristache Drăgan, editor online: Irina Giurgiu) Sursa foto: imdb.com