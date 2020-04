Soluția care pulverizată pe haine sau suprafețe poate ține virusurile departe până la 90 de zile

10:50

Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu acuză dur Guvernul PNL că nu ia nicio măsură reală de sprijin pentru populaţie şi companii. „Guvernul acesta de incompetenţi nu ia nicio măsură reală de sprijin pentru populaţie şi companii, tocmai pentru a duce economia în prăpastie. Urmează să se vaite că nu mai sunt bani de pensii şi salarii. […]