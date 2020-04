Nestlé Global anunţă rezultatele financiare pentru primul trimestru al anului 2020, în contextul COVID-19

11:00

În ultima perioadă am fost surprins că în emisiunile televiziunilor apar constant statele din topul contaminării cu virusul Covid19 şi că ele sunt aceleaşi în topul listei zi după zi. Această observaţie m-a determinat să analizez repartiţia teritorială a contaminărilor cu acest virus, aplicând metodologia analizei nodale economice. Am obţinut baza de date validată de OMS pentru toate ţările lumii care au raportat contaminări. Am început cu testarea grupului G7, constituit din ţările cele mai dez...